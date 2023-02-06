فيفا يؤسس هيئة استشارية خاصة بوكلاء كرة القدم

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم علي تأسيس فريق عمل متخصص لوكلاء كرة القدم يتكون من ممثلين عن أهم الشخصيات الفاعلة في اللعبة ومؤسسات الوكلاء من مختلف أنحاء العالم.

وقال الفيفا انه بعد دخول لوائح وكلاء كرة القدم حيز التنفيذ، أنشأ فريق عمل لوكلاء كرة القدم يتكون من ممثلين عن أهم الشخصيات الفاعلة في اللعبة ومؤسسات الوكلاء من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذا الفريق سيكون بمثابة هيئة استشارية دائمة لكل ما يتعلق بمسائل وكلاء كرة القدم، بما في ذلك تنفيذ إطار العمل الجديد، والعمل على التعديلات أو التغييرات المستقبلية المحتملة على لوائح وكلاء كرة القدم.

وبعد إرسال قوائم المرشحين المقدمة من مؤسسات الوكلاء وباقي الشخصيات الفاعلة، عيّن فيفا الفريق بالكامل ويتكون من جريجور رايتر مستشار الماني ،والمكسيكي ماريو فلوريس، رئيس الشؤون القانونية للرياضة باتحاد الأندية الأوروبية والهولندي روي فيرمير مدير قانوني بالنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين وببن ريس رئيس التنظيم القانوني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مجموعة من الوكلاء المعتمدين وهم الأرجنتيني خوسيه لويس دياز أرين والإنجليزي وأرتورو كاناليس والكوستاريكي أدولفو هيرنانديز والتشيكي أوندري زفارا والهندي أنوج كيتشلو والنيجيري مايكل سوديك والأسترالي بادي دومينجيز و السويدية ماريا كارلسون دي سيكو والأرجواني نيلسون فير و الأرجنتينيه ناتاليا سيميوني والمكسيكي مانويل مانزو والكندي ماركوس سيريوكس والاسباني ألفارو توريس، والكولومبي هيلموث وينين.

وقال إميليو جارسيا سيلفيرو رئيس الشئون القانونية بالفيفا "يُعتبر إنشاء فريق العمل هذا مبادرة لا غنًى عنها لمواصلة حوارنا البنّاء مع مؤسسات الوكلاء في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ إطار العمل الجديد والعمل على التغييرات المحتملة في المستقبل، وسيواصل الفيفا ىالتزامه بالحوار والتبادل المنفتح ضمن الإطار التنظيمي الجديد تماشيا مع عمليات التشاور المكثفة التي تم عقدها في السنوات الماضية".

وتسلّم الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر منصة الوكلاء 2249 طلب ترخيص بعد دخول لوائح وكلاء كرة القدم الفيفا حيز التنفيذ، وجاءت الطلبات من مختلف أنحاء العالم، بواقع 57% من دول الاتحاد الأوروبي و12% من الاتحاد الأفريقي و12% من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي و10% من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم و8% من الاتحاد الآسيوي و1% من اتحاد أوقيانوسيا.

يملك المرشحون المؤهلون لاختبار وكيل كرة القدم الفيفا خيار إجراء هذا الامتحان يوم 19 أبريل أو 20 سبتمبر 2023.