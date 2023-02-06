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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو ينتقد لاعبي الزمالك: مفيش قائد والمركب هتغرق

صدى البلد

هاجم أحمد حسام ميدو، لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من فاركو بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعيبة الزمالك مينفعش تتشال من المسؤولية الخاصة بخسارة الفريق أمام فاركو، لاعيبة الزمالك لما بتلاقي أعذار ومشاكل حول النادي، بيمسكوا فيها، وتبدأ النتائج تتراجع" 
وأضاف: "في أصول في الكورة، ولازم كل واحد من لاعيبة الزمالك يتحمل مسؤوليته، وبصراحة مفيش قائد في الملعب في الزمالك، عبد الشافي قائد لكن مش بيتكلم كتير وده معروف عن شخصيته بيأدي دوره بشكل مثالي لكن مش بيتكلم مع اللاعيبة، انهاردة لاعيبة الزمالك بترمي على بعض" 
وواصل: "كل لاعيبة الزمالك حاصلة على 25% من مستحقات هذا الموسم والكلام ده من أمير مرتضى نفسه والنسبة دي كويسة، يبقى كدة لازم تدي الجمهور اللي بيتعب معاك حقه"
واختتم: "الناس لو فضلت تشاور على بعض وترمي على بعض المركب هتغرق لازم كل واحد يتحمل مسؤولياته"

احمد حسام ميدو الدوري الممتاز فاركو برنامج الريمونتادا امير مرتضى

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