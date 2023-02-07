رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023.. اعرفها الآن

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 ظهرت اليوم في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ، وسط حالة من الترقب من جميع الطلاب واولياء الأمور .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة المنوفية

ففي المنوفية أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة المنوفية ، مؤكدة أنه يمكن الآن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

أما عن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 فقد بلغت 71.42%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين (28 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 “المهنية” بنسبة نجاح 87.3%، وتقدم للامتحان 1875 طالبا، وحضر 1733 طالبا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة المنيا

كما أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا ، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة المنيا ، حيث اكدت أنه يمكن الان الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 من خلال الضغط هنا

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة المنيا بلغت 74.13% ، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالباً، حضر منهم 88135 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالباً

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية .. تعلن بعد قليل مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة القليوبية على الرابط التالي https://www.facebook.com/qalyubiya.gov.org

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية ، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 قد بلغت بنسبة 74.56 % ، حيث بلغ عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألفا و309 طلاب، والحاضر 97 ألفا و249 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة البحر الأحمر

وبالنسبة لـ نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة البحر الأحمر .. يستعد محافظ البحر الأحمر لإعتمادها خلال ساعات .

وأفادت مديرية التربية والتعليم محافظة البحر الأحمر ، بأن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة البحر الأحمر في مرحلة التجميع الكامل، تمهيدا لعرضها على اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، غدا الأربعاء، على أن يتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها مباشرة.