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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تصدر تحذيرا من السفر إلى جنوب تركيا

تركيا واسرائيل
تركيا واسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من السفر إلى جنوب شرق تركيا، ودعت الإسرائيليين إلى الابتعاد عن المناطق التي ضربها الزلزال.

وأشار البيان إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات وإمدادات المياه.

تواصل فرق عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا وأودي بحياة الكثير حتي الآن، ووصل عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الآن إلى 7266 قتيلاً على الأقل.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أجهزة الدولة باتت في حالة استنفار قصوى، وأكد أن السلطات تعمل على زيادة عدد فرق الإنقاذ في المناطق المنكوبة.

في حين بلغت حتى الساعة، الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا 5434 والجرحى 31,777.

أما في سوريا، فقضى 1712 شخصا وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة.

وأصيب ما لا يقل عن 35626 شخصا في كلا البلدين.

7200 قتيل.. حصيلة جديدة لضحايا زلزال تركيا وسوريا

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5434 قتيلا

يذكر أن ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 درجة أمس يوم الاثنين، وشعر به سكان لبنان وقبرص وشمال العراق.

أعقب هذا الزلزال 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجة أمس الإثنين، وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر اليوم الثلاثاء.

ويعد هذا أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ أن ضربها زلزال في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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