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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا تعزي الحكومة السورية في ضحايا الزلزال

صدى البلد

قدمت موريتانيا تعازيها الى الدولة السورية إثر حادث الزلزال الذي وقع أمس وخلف آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين.

وذكر بيان للخارجية الموريتانية، أن الحكومة تعبر عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية العربية السورية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، إثر الفاجعة الكبيرة التي ألمت بهم، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب شمال البلاد.

وتابع البيان: "في الوقت الذي تشاطر فيه الحكومة الموريتانية أسر الضحايا والجرحى والمتضررين من الشعب السوري الشقيق آلامهم، فإنها تتضرع إلى المولى جلت قدرته أن يمن على الذين قضوا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل".

 

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