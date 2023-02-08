نشاط زلزالي وبركاني .. أستاذ جيولوجيا يكشف دائرة النيران

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن تركيا تعرضت لـ 6 زلازل كبيرة أمس ، مضيفا:" من 3 لـ 5 على مقياس ريختر يكون زلزال متوسط ومن بعد 7 درجات على مقياس ريختر يكون زلزال شديد ".

وقال عباس شراقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الكرة الأرضية بها قشرة أرضية سمكها بسيط وهي قشرة صلبة لكنها ليست كتلة واحدة وبها مجموعة من الفوالق ".

وأضاف عباس شراقي:" عندما تتقابل فواصل القشرة الأرضية تكون هذه منطقة زلازل وأي دولة تتواجد على هذه الفواصل تكون معرضة لزلازل ".

وتابع عباس شراقي:" منطقة المحيط الهاديء تعتبر دائرة النيران والأكثر نشاطا للزلزال والبراكين في العالم ".

واكمل عباس شراقي:" منطقة الاناضول تتواجد فوق فاصل الشريحة الإفريقية والأوروبية والأسيوية وبالتالي تكون هذه المنطقة معرضة للزلازل بكثرة ".