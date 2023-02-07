هل اقتربت القيامة ..زلازل في عدة دول وتنبؤ بتسوماني يهدد الإسكندرية

هل اقترب يوم القيامة ؟

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الزلازل التي حدثت في أكثر من منطقة في أماكن متفرقة في دول العالم و هل لها علاقة بعلامات يوم القيامة و رأي مراصد الزلازل حول العالم فيما حدث .

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انتشرت خلال الساعات الماضية، تخوفات من سكان المناطق الساحلية في مصر، خاصة الإسكندرية ودمياط، من حدوث موجات تسونامي، وبعد ظهور تشققات أرصفة الإسكندرية، بعد حدوث زلزال تركيا أمس، والذي لا تزال توابعه، يتم تسجيلها حتى الآن، حيث تم تسجيل الهزات الأرضية التالية في الساعات الأولى صباح اليوم