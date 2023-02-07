هل اقتربت القيامة ..زلازل في عدة دول وتنبؤ بتسوماني يهدد الإسكندرية

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الزلازل التي حدثت في أكثر من منطقة في أماكن متفرقة في دول العالم و هل لها علاقة بعلامات يوم القيامة و رأي مراصد الزلازل حول العالم فيما حدث .
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انتشرت خلال الساعات الماضية، تخوفات من سكان المناطق الساحلية في مصر، خاصة الإسكندرية ودمياط، من حدوث موجات تسونامي، وبعد ظهور تشققات أرصفة الإسكندرية، بعد حدوث زلزال تركيا أمس، والذي لا تزال توابعه، يتم تسجيلها حتى الآن، حيث تم تسجيل الهزات الأرضية التالية في الساعات الأولى صباح اليوم
- مرصد الأردن يسجل 180 هزة أرضية أعلى من 4 ريختر بالقرب من تركيا.
- المركز الأوروبي المتوسطي يرصد زلزال بقوة 5.6 ريختر ضرب وسط تركيا صباح اليوم على عمق 2 كم.
- أكاديمية العلوم الروسية سجلت زلزال بقوة 5.8 ريختر ضرب منطقة جزر الكوريل شرق آسيا، بعمق 42 كم.
- أمريكا سجلت هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر وسط بافالو في تمام 6.15.
- سجلت هيئة الزلازل الكندية، هزة أرضية بقوة 4.2 ريخيتر، شعر بها سكان جنوب أونتاريو.
- المركز الوطني للزلازل في سوريا يسجل هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر في تمام الـ 8.26 صباحا.
- مرصد الزلازل في كازخستان يسجل هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر جنوب البلاد.