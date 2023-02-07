عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

هل اقترب يوم القيامة ؟

هل اقتربت القيامة ..زلازل في عدة دول وتنبؤ بتسوماني يهدد الإسكندرية

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الزلازل التي حدثت في أكثر من منطقة في أماكن متفرقة في دول العالم و هل لها علاقة بعلامات يوم القيامة و رأي مراصد الزلازل حول العالم فيما حدث . 

شاهد الفيديو

 

انتشرت خلال الساعات الماضية، تخوفات من سكان المناطق الساحلية في مصر، خاصة الإسكندرية ودمياط، من حدوث موجات تسونامي، وبعد ظهور تشققات أرصفة الإسكندرية، بعد حدوث زلزال تركيا أمس، والذي لا تزال توابعه، يتم تسجيلها حتى الآن، حيث تم تسجيل الهزات الأرضية التالية في الساعات الأولى صباح اليوم

  • مرصد الأردن يسجل 180 هزة أرضية أعلى من 4 ريختر بالقرب من تركيا.
  • المركز الأوروبي المتوسطي يرصد زلزال بقوة 5.6 ريختر ضرب وسط تركيا صباح اليوم على عمق 2 كم.
  • أكاديمية العلوم الروسية سجلت زلزال بقوة 5.8 ريختر ضرب منطقة جزر الكوريل شرق آسيا، بعمق 42 كم.
  • أمريكا سجلت هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر وسط بافالو في تمام 6.15.
  • سجلت هيئة الزلازل الكندية، هزة أرضية بقوة 4.2 ريخيتر، شعر بها سكان جنوب أونتاريو.
  • المركز الوطني للزلازل في سوريا يسجل هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر في تمام الـ 8.26 صباحا.
  • مرصد الزلازل في كازخستان يسجل هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر جنوب البلاد.

 

مريم كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

هجوم جريء.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان عن موعد نهاية حرب أوكرانيا

موضوعات متعلقة

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

اشتروا الذهب.. مفاجأة في عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار اليوم

بلطجية يقتحمون منزل علا غانم والموت يفجع فنان شهير بزلزال سوريا

لماذا لا يشعر البعض بالزلزال؟ |تعرف على السبب

عايشة جنب قبور أولادها.. قصة مأساة أم أيمن

سر غضب أهالي الأقصر.. تفاصيل أزمة محمد رمضان |تغطية خاصة

ترشيحاتنا

سيتروين C4 بسعر 175 ألف جنيه.. تفاصيل

السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج في مدينة نصر.. صور

فراخ ميتة للبيع..القصة الكاملة لضبط دواجن فاسدة داخل مطعم سوري شهير بحلوان..صور

خالد الجندي: ملكيتنا للبيوت مزيفة والزلزال لا ينظر إلى رخصة العقار.. فيديو

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

بشري سارة.. انخفاض أسعار الأرز بـ الأسواق |كم سيصل قيمة الكيلو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عريس يقدم مساعدات للفقراء بدلا من إقامة حفل الزفاف

بملامح طفولية.. أصالة تثير الجدل برفقة رامي صبري وزوجته

الله في عون العبد.. هكذا تصرف الشيف بوراك مع متضررين الزلزال بتركيا

لمرضى السكر.. فوائد عديدة لتناول كوب من عصير الجريب فروت

فيديو

هل اقتربت القيامة ..زلازل في عدة دول وتنبؤ بتسوماني يهدد الإسكندرية

صاحب تاريخ.. ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي| فيديو جراف

إمام عاشور يغني للأهلي بعد رحيله عن الزمالك.. ما القصة.. فيديوجراف

كريم فهمي لـ «صدى البلد»: أنا شخصية «توكسيك».. وزوجتي تتحملني كثيرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ