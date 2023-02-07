زلزال تركيا وسوريا.. كيف يمكن للأقمار الصناعية أن تساعد في جهود الإنقاذ؟

في كوارث مثل الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والآخر الذي بلغت قوته 7.5 درجة اللذين ضربا سوريا وتركيا في 6 فبراير 2023، يلعب التعاون الدولي في مجال تصوير الأقمار الصناعية دورا حاسما في جهود الإنقاذ والتعافي.

نوعية المساعدات التي تقدمها الأقمار الصناعية

وتمكن هذه البيانات المساعدات الإنسانية من توصيل المياه والغذاء بشكل أفضل من خلال رسم خرائط لحالة الطرق والجسور والمباني، والأهم من ذلك، تحديد السكان الذين يحاولون الهروب من توابع الزلزال المحتملة من خلال التجمع في الملاعب أو غيرها من الأماكن المفتوحة.

ولتحويل أعين الأقمار الصناعية بسرعة نحو المناطق المتضررة، طلبت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تفعيل الميثاق الدولي بشأن "الفضاء والكوارث الكبرى" في الساعة 7:04 صباحا بالتوقيت المحلي، كما فعلت الأمم المتحدة ذلك من أجل سوريا الساعة 11:29 بالتوقيت المحلي.

وفي غضون ذلك، استعدت 11 وكالة فضاء لتشغيل أنسب الأقمار الصناعية البصرية والرادارية. بالنسبة لفرنسا، هذه هي الأقمار الصناعية "Spot و Pléaides و Pléiades Neo" (متوسطة وعالية وعالية الدقة)، والتي ستوفر الصور الأولى أثناء مرورها فوق المنطقة. وستكمل الأقمار الصناعية الرادارية المعلومات البصرية، حيث تعمل أيضا في الليل وعبر السحب، ويمكنها تصوير الانهيارات الأرضية وحتى التغييرات الطفيفة جدا في الارتفاع.

ويتأثر ملايين الأشخاص حول العالم سنويا بالكوارث، سواء كانت طبيعية (إعصار، زلزال ، انزلاقات أرضية، ثوران بركاني، تسونامي، فيضانات، حرائق غابات، إلخ) أو من صنع الإنسان (تلوث نفطي، انفجارات صناعية، و اكثر). ولسوء الحظ، تتزايد شدة وتواتر هذه الكوارث مع تغير المناخ، مما يؤدي إلى المزيد والمزيد من الضحايا، والمنازل المتضررة، والمناظر الطبيعية المدمرة.

الميثاق الدولي بشأن "الفضاء والكوارث الكبرى"

ويُعرِّف الميثاق الدولي بشأن "الفضاء والكوارث الكبرى" الكارثة على أنها حدث واسع النطاق ومفاجئ وفريد ​​وغير خاضع للسيطرة، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو أضرار تلحق بالممتلكات والبيئة، وتتطلب إجراءات عاجلة للحصول على و توفير بيانات.

وتم إنشاء الميثاق من قبل المركز الوطني لأبحاث الفضاء ووكالة الفضاء الأوروبية في عام 1999، وسرعان ما انضمت إليه وكالة الفضاء الكندية. واليوم، انضمت 17 وكالة فضاء عضوا إلى قواها لتوفير صور مجانية عبر الأقمار الصناعية بأسرع ما يمكن فوق منطقة الكارثة. ومنذ عام 2000 ، تم تفعيل الميثاق 797 مرة في أكثر من 154 دولة. ومنذ ذلك الحين تم استكماله بمبادرات مماثلة من أوروبا (كوبرنيكوس للطوارئ) وآسيا (سنتينل آسيا).

وما يقرب من ثلاثة أرباع عمليات تفعيل الميثاق ترجع إلى ظواهر الطقس: العواصف والأعاصير وخاصة الفيضانات، التي تمثل وحدها نصف عمليات التنشيط. وفي حالات الأزمات غير المتوقعة في بعض الأحيان، عندما تتضرر الأرض أو تغمرها الفيضانات وتكون الطرق غير سالكة، لا تكون الموارد البرية قادرة دائمًا على تحليل مدى الكارثة وتنظيم الإغاثة والمساعدات الإنسانية بأفضل طريقة ممكنة. ولكن من خلال التقاط الموقف من الفضاء، بدقة عالية جدا، توفر الأقمار الصناعية معلومات مهمة بسرعة.

وفي بعض الحالات، لا يمكن تفعيل الميثاق. وقد يكون هذا بسبب أن الموضوع خارج نطاق الميثاق (الحروب والنزاعات المسلحة) أو لأن الصور الفضائية تكون أحيانًا قليلة الأهمية (في حالة موجات الحر والأوبئة)، أو لأن الظاهرة تتطور ببطء وعلى مدى فترة طويلة الفترة الزمنية (الجفاف).

طرق الاستجابة

وتمثل بيانات الأقمار الصناعية استجابة للأزمات في جميع أنحاء العالم بمجرد حدوث كارثة، حيث تتم برمجة الأقمار الصناعية لالتقاط الصور بسرعة فوق المناطق المتضررة. ويمكن تعبئة أكثر من 60 قمرا صناعيا، بصريا أو راداريا، في أي وقت.

واعتمادًا على نوع الكارثة، سيتم تعبئة أقمار صناعية مختلفة، بناءا على خطط الأزمات المحددة مسبقا - من بينها: TerraSAR-X / Tandem-X و QuickBird-2 و Radarsat و Landsat-7/8 و SPOT و Pleiades و Sentinel- 2 من بين أقمار صناعية أخرى.

والصور البصرية تشبه الصور التي تُرى من الفضاء ، لكن صور الرادار قد يكون من الصعب تفسيرها من قبل غير الخبراء. لذلك بعد الكارثة، تمت إعادة صياغة معلومات الأقمار الصناعية لتسهيل فهمها. فعلى سبيل المثال، يتم تحويل الصور إلى خرائط التأثير أو التغيير لعمال الإنقاذ، وخرائط التنبيه بالفيضانات للجمهور، ورسم خرائط المناطق المحترقة أو المغمورة مع تقديرات الأضرار لصانعي القرار.

والعمل التعاوني بين المستخدمين الميدانيين ومشغلي الأقمار الصناعية أمر ضروري. وتم إحراز تقدم بفضل الابتكارات في تقنيات مراقبة الأرض (لا سيما أداء الدقة الضوئية - من 50 إلى 20 مترًا والآن 30 سنتيمترًا) وبرامج معالجة البيانات ثلاثية الأبعاد، ولكن أيضا بفضل تطوير الأدوات الرقمية التي يمكن أن تجمع بين الأقمار الصناعية وفي بيانات الموقع. وساهمت احتياجات المجال أيضا في تطور عمليات تدخل الميثاق من حيث وقت التسليم وجودة المنتجات المقدمة.

وتم تنفيذ العديد من المبادرات، المسماة "مراصد إعادة الإعمار"، بعد الكوارث الكبرى - ومثالان على ذلك هايتي في عام 2021 وفي بيروت بعد انفجار الميناء في عام 2019.

والهدف هو تنسيق صور الأقمار الصناعية لتمكين إجراء تقييم مفصل وديناميكي للأضرار التي لحقت بالمباني والطرق والمزارع والغابات وأكثر من ذلك في المناطق الأكثر تضررا، لمراقبة تخطيط إعادة الإعمار وتقليل المخاطر ورصد التغييرات خلال فترة زمنية تتراوح من ثلاث إلى أربع سنوات.