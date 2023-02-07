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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوقت ينفد.. نداء عاجل من رجال الإنقاذ في سوريا

زلزال تركيا وسوريا
زلزال تركيا وسوريا

وجه رئيس جهاز الدفاع المدني في سوريا، اليوم الثلاثاء، نداء بتسريع جهود المساعدات للمناطق المنكوبة من الزلزال، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بالأمس، وذلك قبل نفاد الوقت.

وقال المسؤول السوري إن "الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة بعد الزلزال الكارثي الذي وقع هذا بالأمس.

وأضاف أن الجماعات الدولية بحاجة إلى مساعدة عاجلة لجهود الإنقاذ التي يقوم بها الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا، حيث قتل وجرح المئات.

وقد أعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى  812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، ريف إدلب، طرطوس في حصيلة غير نهائية.

وأفادت شبكة سي إن إن بأن أكثر من 5000 شخص لقوا مصرعهم وأصيب الآلاف بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

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وكان رئيس إدارة الكوارث التركية، يونس سيزر، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، أن 65 دولة قدمت طلبات للمساعدة، مضيفا أن العمل المكثف جاري مع 16 ألفا و400 موظف وموظف أجنبي في مناطق الزلزال .

وأشار إلى وقوع  243 هزة ارتدادية غت قوتها 4.0 أو أكثر عقب الزلزال خلال 24 ساعة الماضية .

ولا يزال من المحتمل حدوث توابع تزيد عن 5.0 إلى 6.0 وما يزيد عن ذلك، مما يؤدي إلى مخاطر حدوث أضرار إضافية للهياكل التي تعرضت للخطر من الزلزال الأصلي. وهذا يجلب تهديدًا مستمرا لفرق الإنقاذ والناجين.

وتمتد الهزات الارتدادية لأكثر من 300 كيلومتر (186 ميلاً) على طول منطقة الصدع التي اندلعت في جنوب تركيا، وتتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وتمتد من الحدود مع سوريا عبر محافظة ملاطية.

وانهارت آلاف المباني في كلا البلدين، وتشعر وكالات الإغاثة بقلق خاص بشأن شمال غرب سوريا، حيث كان أكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة منذ أكثر من 100 عام، ووقع على بعد 23 كيلومترًا (14.2 ميلًا) شرق نورداجي في مقاطعة غازي عنتاب التركية ، على عمق 24.1 كيلومترًا (14.9 ميلًا).
 

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