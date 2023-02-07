آخر تطورات عمليات الإنقاذ.. تصريح عاجل من وزير الصحة التركي

أدلى وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الثلاثاء، بتصريحات هامة حول تطورات عمليات الإنقاذ في مناطق الزلزال جنوب البلاد.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، قال قوجة: "أرسلنا 813 سيارة إسعاف و277 شخصا من فريق البحث والإنقاذ التركي، بالإضافة إلى 4221 موظفا صحيا يتواجد في مناطق الزلازل".

وتابع: "أرسلنا المصابين الذين كانوا في حالة حرجة إلى مستشفى “إتليك” في أنقرة بواسطة طائرات الإسعاف".

من جانبه، قال والي إسطنبول، على يرلي كايا: "أرسلنا 73 طائرة و12 ألفا و752 متطوعا إلى مناطق الزلزال للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض".

وقال وزير الدفاع الوطني، خلوصي أكار: "لقد أنشأنا ممرا جويا مكونا من 17 طائرة، وتعمل فرق الكوارث الطبيعية ضمن القوات الجوية التركية في المنطقة، ويستمر العمل في المستشفى الميداني المتنقل، وبدأت عمليات نقل الجرحى إلى مستشفيات مرسين".

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أمس، الاثنين، إلى 3381 قتيلا.

وقد أشار رئيس إدارة الكوارث التركية، يونس سيزر، فجر الثلاثاء، إلى أن هناك حوالي 1400 إخطار في الرقم المعلن عنه سابقا والبالغ 6 آلاف 217، لكن لم يتسن التأكد من هذا الرقم، أن عدد الذين تم إخراجهم من الحطام بلغ 7840 شخصا.

وتابع يونس سيزر، أن 65 دولة قدمت طلبات للمساعدة، مضيفا أن العمل المكثف جارٍ مع 16 ألفا و400 موظف وموظف أجنبي في منطقة الزلزال.

كما لفت إلى وقوع 243 هزة ارتدادية عقب زلزال كهرمان مرعش خلال 24 ساعة الماضية.

وفي سوريا، ارتفع عدد قتلى الزلازل في عموم سوريا إلى 1.504 والمصابين إلى 3.531 شخص.