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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب أوزبكستاني يهرب كمية من النقد المصري بمطار شرم الشيخ.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتعليمات النقديه السارية وقانون مكافحه غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٢ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٢ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اوزبكستان على رحلة طائرة فلاى إيجبت رقم ft402 القادمة من طشقند  اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور الجمرك فى راكب اوزبكستاني يجر بيده حقيبة جرار ويحمل على كتفه حقيبه هاند باج علي كتفه محاولا المرور من خلال صالة الوصول .

وبسؤاله عما اذا كان يرغب فى الإفصاح عن بضائع أو اشياء للجمارك اجاب بالنفي ونظرا لارتباكه طلب منه وضع الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا عاطف شفيق وحمد الحميلي مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات معتمه منتظمه تشبه اوراق النقد .

وبالعرض علي أحمد سليم مدير جمرك مطار شرم الشيخ الدولي قام بتكليف يوسف محمود وعبد اللطيف الحسيني ومحمد رمضان بحضور محمد موسى مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمد فاروق فتبين وجود  203 ألف جينه مصري داخل الحقيبة الهاند باج .

وقام بالعد والتحريز عبد اللطيف الحسيني ويوسف محمود وهاني نادى ومحمد عاصم .

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنه 2023 بعد العرض على الأستاذ سلمي سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .

 

 

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