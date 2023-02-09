الدفاع المدني السوري: من لم يتم إنقاذه الآن سيكون في عداد الموتى

قال منير مصطفى، نائب رئيس الدفاع المدني السوري للشئون الإنسانية، إن منطقة شمال غرب سوريا لا تخضع لسيطرة نظام بشار الأٍسد، وتم تنفيذ جسور جوية لتوفير المساعدات.

وأضاف "منير مصطفى" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوضع في الداخل أليم للغاية، حيث نقترب من نهاية الـ72 ساعة الذهبية، لإنقاذ المتواجدين تحت الإنقاض، متابعا: بعد مرور الـ 72 ساعة لن يكون هناك فرص لإنقاذ الأحياء.

واسترسل: بعد مرور 72 ساعة يتلاشى الأمل وبشدة، ويتم سحب المعدات الثقيلة من أماكن البحث، مضيفا: من لم يتم إنقاذه سيكون في عداد الموتى بعد مرور الـ 72 ساعة.

وتوجه بالشكر للشعب المصري الشقيق، قائلا: هو أخ حقيقي لسوريا، والفريق المصري متواجد في المنطقة، ويعمل بكل جهد لإنتشال العالقين تحت الأنقاض.