تبادل الخبرات والتدريب والتثقيف بين نقابتي المرافق في مصر وجنوب أفريقيا

التقي هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة المصرية -التي تضم قطاعات الكهرباء والإسكان والمياه والصرف الصحى- ورئيس الاتحاد الدولي للخدمات؛ والوفد المصري المرافق؛ القيادات النقابية العمالية بجنوب أفريقيا ، وذلك على هامش زيارته لجنوب أفريقيا؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للمرافق واتحاد العمال ونقابة المرافق بجنوب أفريقيا .

وتم الاتفاق خلال الزيارة على تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية بين الطرفين من خلال التنسيق فى مجالات التدريب والتثقيف وتقديم الدعم فى الخبرات المختلفة مما يعود بالنفع على الطرفين.

في مستهل كلمته خلال الزيارة؛دعا هشام فؤاد ؛ القيادات النقابية العمالية بجنوب أفريقيا ،إلى زيارة مصر ،للتعرف عن قرب على "الجمهورية الجديدة" ،وما تحتويه من مشروعات عملاقة ،تخدم عملية التنمية ،وتوفر فرص العمل ،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

كذلك ما يحظى به عمال مصر من حقوق وحريات تقرها كافة التشريعات الوطنية .

وبحث الوفد المصري خلال الزيارة، سبل التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للمرافق واتحاد العمال ونقابة المرافق بجنوب أفريقيا .

وقال هشام فؤاد ؛اليوم الخميس؛ إن هذه اللقاءات تأتي فى إطار تبنى النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إستراتيجية عمل قائمة على دعم ومساندة أواصر التعاون مع الدول الأفريقية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية بتدعيم التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات.

كما التقى هشام فؤاد خلال ترأسه وفد النقابة العامة للعاملين بالمرافق ؛ رئيسا الاتحادين الدولى للخدمات والعالمى ؛ لبحث تبادل الخبرات فى المجالات المختلفة ؛خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة والإسكان ومياه الشرب ، حيث قام باستعراض الطفرات والنجاحات التى تم تحقيقها فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى؛ وتحويل العجز فى القدرات الكهربائية المنتجة إلى فائض .

وعرض هشام فؤاد ؛ خطة الوزارة فى إنشاء خطوط ربط كهربائى مع الدول الأفريقية المختلفة ؛وإقامة سوق مشتركة بين البلدين.

كما عقد الوفد المصري لقاءً مع من زوانديل ماكوبيا رئيس اتحاد النقابات العالمى؛ وسوى فيتوى الأمين العام لاتحاد عمال جنوب افريقيا "كوزاتو"؛ وجيفرى دلاده الأمين العام لنقابة بوبكرو ، فضلا عن قيادات الحركة النقابية فى جنوب أفريقيا .

واشاد هشام فؤاد خلال اللقاء بما تم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية فى ربوع الدولة المصرية ؛ ومنها مشروعات الطاقة الكهربائية المختلفة والطاقة الجديدة والمتجددة ؛ وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي؛ خاصة أن جنوب افريقيا تعانى من مشاكل كبيرة فى الطاقة .

وعرض رئيس نقابة المرافق؛ نقل التجربة المصرية فى ملف الطاقة على ممثلى النقابات العمالية.

وفى ختام اللقاء قدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة دعوة رسمية لقيادات النقابات العمالية بجنوب أفريقيا لزيارة مصر؛ والتعرف على تم فيها من مشروعات عملاقة وبنية تحتية .