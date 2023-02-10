تمس المواطن المصري..ماذا قال النواب عن افتتاح الرئيس لـ"سايلو فودز" للمنتجات الغذائية

أشاد عدد من النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إفتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل 7 مصانع جديدة،مؤكدين أنها دليل على قدرة الدولة المصرية في توفير الأمن الغذائي للمصريين.

في البداية قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، أثلجت صدور المصريين".

تمس المواطن المصري

واكدت “محروس” في بيان لها، أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسائل اطمئنان توضح لهم خارطة الطريق التي تسير عليها الدولة خاصة وأن الرئيس تحدث عن موضوعات استراتيجية متعلقة بالأمن القومي والاجتماعي وتمس المواطن المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن المواطنين كانت تحتاج أن يتم وضعها في صورة الوسط الاقتصادي العام للدولة، مضيفة أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم بأكمله ولم تنل بمصر فقط.

وأشادت "محروس" مؤكدة أن تأكيد القيادة السياسية لوجود مخزون كاف استراتيجي من السلع يعكس مدي قوة الدولة واتزانها رغم الأزمة الاقتصادية المالية الراهنة، لافتة إلي أن لم يكن كلمات الرئيس وحدها اليوم تحمل دلالة بل الحدث نفسه وهو افتتاح مرحلة ثانية من مشروع في مجال الصناعات الغذائية الذي يعكس مدي ثبات الدولة المصرية وأنها حاكمة جيدا لزمام حركتها التنموية فعلينا أن نفتخر بما تقدمه الدولة لنا من إنجازات في ظل الأزمات التي نواكبها سواء علي مستوي الشأن الداخلي للدولة أو علي الشأن الخارجي العالمي.

ومن جانبه، قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل 7 مصانع جديدة، دليل على قدرة الدولة المصرية في توفير الأمن الغذائي للمصريين.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مجمع سايلو فودز نجح في تحقيق أرقام قياسية عالمية، حصل من خلالها على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد توزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي الماضي.

وأوضح النائب علاء قريطم، أن رسائل الرئيس السيسي خلال الافتتاح اليوم، والتي شملت التأكيد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، تقطع الطريق على من يروج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وأشاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي كذلك عن العلاقة مع الأشقاء، وأن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، وأن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء، وأن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج.