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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المجلس الاقتصادي السوداني: مصر وفرت المناخ الملائم للنقاش المباشر بين الأطراف

المبادرة المصرية
المبادرة المصرية

قال السفير محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي السوداني، إن المبادرة المصرية التي أطلقها السفير هاني صلاح، سفير مصر بالخرطوم، بمثابه الحل المباشر للُحمة الفصائل المختلفة ودعوتهم إلى النقاش المباشر والمكاشفة؛ لتحقيق أكبر قدر من التوافق والتفاهم لسير العملية السياسية في دولة السودان الشقيق.

 

وأوضح السفير محمد عبد الغفار خلال مداخله هاتفية مع "أخبار  Ten"، أن الدعوة أتت من مصر دون تدخل في اختيار المشاركين في النقاش أو وضع أي أجندة، مضيفًا أن مصر وفرت المناخ الملائم للنقاش المباشر بين الأطراف؛ لتحقيق أكبر قدر من التفاهم، وذلك بمشاركة 45 قاعدة سياسية يمثلون أغلب التيارات السياسية والأحزاب والجمعيات والنقابات، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب الرأي المستقلين وصل عدد من شارك منهم في الثاني من فبراير إلى 85 سياسيا سودانيا، من أبرزهم جعفر المغني ممثل التحالف الديمقراطي، ومبارك الفاضل ممثل حزب الأُمة.

 

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي السوداني، أن هذا النقاش نتج عنه صدور بيان سوداني مشترك؛ يؤكد على الوصول إلى المنطلقات الأساسية لاستكمال العملية السياسية السودانية، وتكوين حكومة تكنوقراط لإدارة الدولة.

 

صياغة الوثيقة الوطنية

ولفت رئيس المجلس الاقتصادي السوداني، إلى أن هناك مطلبا هاما عبر عنه الفريق شمس الدين الكباشي ممثل المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، وهو أهمية مشاركة كل القواعد السياسية في صياغة الوثيقة الوطنية.

 

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