سفير مصر بالخرطوم يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع السودان في مجالات النقل

أكد سفير مصر في الخرطوم السفير هاني صلاح على الأهمية الخاصة التي توليها القاهرة لتعزيز التعاون مع السودان في كافة مجالات النقل البري والبحري والنهري، لما لهذه المشروعات من مردود إيجابي على البلدين سواء فيما يتعلق بحركة الأفراد، أو تعزيز حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن التأثير الإيجابي على البلدين اقتصاديًا.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع وزير النقل السوداني المكلف هشام أبوزيد.

من جانبه.. أثنى الوزير السوداني على التعاون القائم بين البلدين، والتطورات الإيجابية التي تشهدها مشروعات التعاون الثنائي، منوهاً بأن بلاده تقوم حالياً بدراسة سبل التعاون في مشروع الربط البري بين مصر وتشاد عبر السودان.

وتناول اللقاء تطورات مشروعات التعاون الثنائي، خاصة ذات الصلة بربط السكة الحديدية بين البلدين ودراسات الجدوى الجارية حالياً في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير الرصيف النهري لميناء "وادي حلفا"، والذي يشرف عليه الجانب المصري.

كما بحث الجانبان تنفيذ مخرجات اجتماعات الدورة الـ 12 للجنة المنافذ المصرية السودانية المشتركة، التي استضافتها الخرطوم، في أكتوبر الماضي.