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رئيس التحرير
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جامعة حلوان تكشف الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.. الكليات: أنهينا أعمال الصيانة.. والسيد قنديل: بدء استقبال طلاب المدن الجامعية غدا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان : مستعدون لبدء الفصل الدراسي الثاني 

نائب رئيس جامعة حلوان: خطة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني 

جامعة حلوان : بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية غدا 

 

أعلنت جامعة حلوان استعداد كلياتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 ، و الاستعداد لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية وسط اجراءات احترازية من كورونا .

و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد أن الجامعة تستعد غدا لبدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية استعدادا للفصل الدراسي الثاني .

وتابع الدكتور السيد قنديل أن الجامعة أنهت اعمال الصيانة بالمدن الجامعية وإصلاحات الإنارة وتجديد الغرف والمطعم المركزي لتوفير بيئة تعليمية سليمة للطلاب .

وأكمل رئيس جامعة حلوان ان كليات الجامعة انتهت من تجهيز المدرجات وإصلاح التالف منها وتدعيم صيانة وحدات الاضائاة و قاعات المحاضرات  لبدء الفصل الدراسي الثاني .

وأضاف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  ان الجامعة انتهت من إعداد كافة جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب الكترونيا والتنبيه علي كافة اعضاء هيئة التدريس بالحضور من اليوم الاول لتوفير عملية تعليمية سليمة للطلاب .

و قال الدكتور حسام رفاعي ان الجامعة أعدت خطة  للانشطة الطلابية  والدورات التدريبية لتنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني  تشمل كافة المجالات  الثقافية ، الفنية ، الرياضية ، العلمية ، وتشمل معسكرات ورحلات ضمن انشطة. الجوالة و الخدمة العامة .

وكشفت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الانتهاء من تجهيز المدرجات بالكلية وإصلاح التالف منها، كما تم تدعيم  و صيانة وحدات الإضاءة داخل قاعات المحاضرات استعدادا لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ .

كما اضافت عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان انه تم تعقيم القاعات  بالكلية بشكل جيد،  حفاظًا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وقالت الدكتور ميسون قطب  عميدة كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان أنه تم إعداد جميع جداول المحاضرات الخاصة بالطلاب، وتم التنبية على أعضاء هيئة التدريس بضرورة التواجد من اليوم الأول، حيث ان الكلية لديها خطة جيدة خاصة للدراسة و لتفيذ الانشطة الطلابية وخدمة المجتمع وسيتم العمل عليها في الفصل الدراسي الثاني.

و كشفت إدارة جامعة حلوان ان كافة الكليات تتابع اعمال تصحيح الامتحانات، وبدأت اعمال التصحيح من اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول لرصد الدرجات لحظة بلحظة لإعلان نتائج الامتحانات ، وتم اعلان نتائج اغلب الكليات الكترونيا .

كما كشفت إدارة جامعة حلوان انه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور ظهورها  عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “ بوابة نتائج جامعة كليات حلوان”.

ويمكن لطلاب جامعة حلوان معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة و اختيار الكلية  وتسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس واسم الطالب .

ويمكن الاطلاع على نتائج كليات جامعة حلوان عبر الموقع الالكتروني للجامعة، ونوهت جامعة حلوان على الطلاب بكافة الكليات بضرورة سداد مصروفات الجامعة قبل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لتجنب حجبها .

أعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية جامعة حلوان Jobs Education الفصل الدراسي الثاني

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