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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتجات طبيعية.. كواليس صناعة الحلاوة الطحينية بمجمع سايلو فودز| فيديو

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

كشف المهندس محمد أنور كامل، مدير إنتاج مصنع الحلاوة الطحينية بمجمع سايلو فودز للصناعات الغذائية، تفاصيل مراحل الإنتاج المختلفة والطاقات الإنتاجية.

وقال محمد أنور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة لرصد أهمية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز بمدينة السادات، إنّ الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 16 ألف طن سنويًا، مقسمة على 4 منتجات هي: حلاوة بار، طحينية، حلاوة سبريد، سوداني محمص.

أردف مدير إنتاج مصنع الحلاوة الطحينية بمجمع سايلو فودز للصناعات الغذائية، أنّ عملية التصنيع تتفق مع الموصفات العالمية للجودة وتتم دون تدخل أي عنصر بشري، لافتًا إلى أنّ منتجات سايلو فودز طبيعية بنسبة 100%.

وبيّن محمد أنور، أن فترة الصلاحية للحلاوة تصل إلى 12 شهرًا و18 شهرًا للطحينة، طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، كما أن المنتج لا يحتوي على أية مواد حافظة.

واختتم مدير إنتاج مصنع الحلاوة الطحينية بمجمع سايلو فودز للصناعات الغذائية، بالإشارة إلى أن المصنع ينتج 50 ألف طن يوميًا من جميع الخامات، ويعمل على مدار 24 ساعة، ويضم مهندسين ومشرفين ومشغلين وعمال، كما أنّ عدد العاملين في الوردية لا يتجاوز 60 فردًا، لأنّ الصناعة مميكنة.
 

الحلاوة الطحينية سايلو فودز صدى البلد مصنع سايلو فودز بمدينة السادات

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