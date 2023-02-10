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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية أولاد عبد الله بالوادي الجديد يطالبون باستكمال الصرف الصحي

خطوط صرف
خطوط صرف

وجه أهالي قرية اولاد عبدالله  التابعه لمركز بلاط بالوادي الجديد استغاثة عاجله للواء محمد الزملوط محافظ الاقليم  لسرعة استكمال مشروع الصرف الصحي والذي تم البدء فيه مند 4 سنوات ولم ينتهي بعد.

وكان المشروع  قد تم تنفيذ حوالي  70% من نسبة الأعمال فيه ويتضمن إقامة 3 خطوط طرد و3 محطات رفع ومحطة معالجة لخدمة القريتين وتوابعهما، على أن ينتهى المشروع خلال 18 شهرا  وحتي الان لم يستكمل ومازال متوقفا.

وكانت محافظة الوادي الجديد قد  أعلنت مند 5 سنوات ،  البدء في تنفيذ مشروعات صرف صحى متكاملة فى قريتي تنيدة وأولاد عبد الله التابعة لمركز ومدينة بلاط بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات الحيوية بقرى المركز.

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وناشد الأهالي اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم  بضرورة  استكمال المشروع  والا يتم سحب المشروع من الشركة المنفده لعدم جديتها واسناد المشروع لشركه اخري .

وقال المهندس شعبان أحمد جمعة رئيس الوحده المحلية لقري أولاد عبدالله إن المشروع يتضمن تنفيذ محطتى رفع ومحطتى صرف وشبكات انحدار متكاملة والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز لاستكمال الخدمات الحيوية بالقرى وتوابعها الا أنه سيتم التواصل مع الشركه المنفذة لاستكمال المشروع في أقرب وقت.

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