ضياء رشوان: الرئيس أكد أن علاقتنا طيبة بالجميع.. ولا ننسى الفضل بيننا

قال الإعلامى ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ان سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج.



وأشار، رشوان فى برنامج “مصر جديدة” على قناة “etc”، إلى ان الرئيس السيسي يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولاحظ ان هناك تجاوزات تجاه علاقتنا مع أشقائنا وهذا امر لابد من الانتباه إليه. فبعض المواقع المغرضة تحاول بث الفتنة بيننا وبين الأشقاء فى امور قد لا يكون لها اساس من الصحة .



وأكد الرئيس السيسي، أن علاقتنا طيبة بالجميع وهذا منهج نسير عليه منذ تولى المسئولية وهذا مسار ننتهجه كدولة حتى فى الأزمات والخلافات الكبيرة.



وأضاف، رشوان ان الرئيس السيسي قال انه لا يصح ان نسيء لأشقائنا فنحن لن ننسى وقفتهم معنا ولو هناك ازمة فهذا ليس معناه ان نقول كلاما “مش مضبوط” ٠٠فهذا كلام لا يليق، فلا تنسوا الفضل بينكم، فنحن لن ننساق وراء مواقع تثير الفتنة، فعلاقتنا طيبة بالجميع.

