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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان ندا صعبا.. تامر أمين يقدم تحليلا لمباراة الأهلي وريال مدريد

الأهلي وريال مدريد
الأهلي وريال مدريد

أكد الإعلامي تامر أمين بعد مباراة فريق النادي الأهلي وفريق ريال مدريد أن الأهلي كان يستطيع إنهاء الشوط الأول متقدم، وهذا نتاج الفرص التي تحققت وأن فريق الأهلي تحقق له 4 فرص محققة فرصة محمد شريف وفرصة محمد عبد المنعم ثم كرتين لحسين الشحات في المقابل فرصتين فقط لريال مدريد و الفرصتين من أخطاء دفاعية.

وأوضح تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أنه أشاد بالأمس بتشكيل مدرب الأهلي مارسيل كولر خاصة بعد أن بدأ بلاعبين فقط في وسط الملعب وهم ديانج والسولية بدلا من ثلاثة لاعبين وهذا ما جعله ند صعب لريال مدريد حتى الدقيقة 90 وكانت النتيجة 2/1 وكانت المغامرة ذكية جدا البدء باللاعب محمد مجدي أفشة، وهذه المغامرة كانت محسوبة بدليل استمرار الأهلي حتى الدقيقة 90 ند قوي أمام الريال.

 

الأهلي تسيد اللقاء بعد الهدف

وأشار تامر أمين إلى أن الأهلي تسيد اللقاء بعد الهدف الذي أحرزه علي معلول من ضربة جزاء وكان الريال ينتظر الهدف الثاني خاصة في فرصة أفشة التي كانت بعد دقيقتين ونصف وكان بها عدم توفيق كبير للأسف، وأيضا جودة اللاعب بتفرق في مثل هذه التفاصيل الصغيرة.

مباراة فريق النادي الأهلي وفريق ريال مدريد فريق ريال مدريد فريق النادى الاهلى مارسيل كولر ديانج السولية

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