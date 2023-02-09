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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ غادة فاروق لتعيينها نائبة لرئيس جامعة عين شمس

صدى البلد

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه التهنئة إلى الدكتورة غادة فاروق لصدور قرار جمهورى بتعيينها نائبة رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة أن وصول سيدة لهذا المنصب لأول مرة يعد استكمالا لنهج الدولة المصرية لتمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية ، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الجديد .

تجدر الإشارة إلي أن الدكتورة غادة فاروق قد حصلت على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1989 بمرتبة الشرف الأولى - كلية الهندسة - جامعة عين شمس وماجستير التصميم الحضري عام 1994 ثم بعثة جمع مادة علمية عام 1999 للحصول على درجة الدكتوراه - جامعة بيركلى- كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية دكتوراه الفلسفة في التخطيط العمراني عام 2000 في مجال التحكم البيئي والتخطيط.

كما تدرجت في العديد من المناصب وصولاً إلى قيامها بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحالي، فقد بدأت رحلتها الاكاديمية معيدة بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة مدرس مساعد بقسم التخطيط العمراني ثم مدرس بقسم التخطيط الي ان وصلت لرئاسة قسم التصميم والتخطيط العمراني في الفترة من 2018 وحتى الآن .
كما تقلدت العديد من المناصب ومنها مقرر وعضو اللجنة الدائمة لترقيات لدرجة الأستاذ والأستاذ المساعد في مجال العمارة والتخطيط والتابعة للمجلس الأعلى ومدير برنامج عمارة الإسكان والتنمية العمرانية للجامعات، كما تقلدت رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بالجامعة الفرنسية بمصر، وتم انتدابها للعمل مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني - وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وحصلت على العديد من الجوائز في مجالي العمارة والتخطيط مثل جائزة تصميم ميادين العاصمة الإدارية وجائزة تمثيل مصر في بينالي فينسيا 2023، كما قادت عدة مشروعات في مجالات خدمة المجتمع مثل إعداد دلائل الهوية البصرية والطابع العمراني على مستوى الأحياء والأقاليم بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.

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