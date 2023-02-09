إيهاب رمزي: الفترة المقبلة ستشهد عددا من التشريعات لتجريم العنف الأسري.. فيديو

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، أن دراسة مجلس الشيوخ عن العنف الأسري إيجابية، مشيرا إلى أنه لها العديد من النقاط الإيجابية.

وقال إيهاب رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الأعلامي “خالد ميري”، أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من التشريعات لتجريم العنف الأسري خاصة أن هناك أشكال من العنف.

وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن العنف الأسري هو الذى ينفع لأحد أطراف الأسرة، مؤكدا أن هذا الاذى قد يكون جسدي أو معنوي أو مادي أو الجنسي أو الأذى بالإهمال.

تحتاج للتدخل التشريعي

وأشار إيهاب رمزي إلى أنه مازالت هناك ثقافات بمنع الفتاة من التوريث، وهناك صور كثيرة تحتاج للتدخل التشريعي.