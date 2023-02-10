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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مباحث الكهرباء تسجل 3668 قضية سرقة تيار خلال 6 أيام فقط

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن ثقافة الحصول على أي خدمة بطريقة غير قانونية وغير شرعية يجب أن تتغير وهي في النهاية تعتبر سرقة والمواطن سيكون عرضة لمحاضر سرقة التيار الكهربي سواء من مباحث الكهرباء أو ضبتيه قضائية وسيكون بها غرامات بقيم كبيرة على المواطن.

وأوضح أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن عند سرقة التيار تكون الاستفادة لن تكون كاملة بسبب أن الوصلة تكون غير جيدة فنيا ومن الوارد حدوث قطع للتيار الكهربي أو حرائق ستوثر على الشبكة، لذلك قد وافق مجلس الوزراء على تحويل عداد الممارسة إلى العداد الكودي وهذا سيكون أكثر فائدة، مع وجود نفس الأسعار بنفس طريقة المحاسبة، وسيساعد الموطن أيضا على التحكم في الاستهلاك، وطريقة التحويل أصبحت عملية سهلة.

 

تغيير ثقافة المواطن المصري

وأشار أيمن حمزة إلى أن الوزارة تطبق الإجراءات القانونية بالفعل على المخالفين وهنالك تغليظ للغرامات، لذلك نحن نحتاج إلى تغير ثقافة المواطن، متابعا أن الموضوع أصبح أسهل الآن ويجب التقديم لتحويل عداد الممارسة إلى عداد كودي وأن الإجراءات أصبح بها تبسيط وتسهيل كبير ولن يكون عرضة للمحاضر والغرامات.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة سرقة التيار الكهربي جابر القرموطي سرقة التيار العداد الكودي عداد الممارسة

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