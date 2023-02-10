عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجمالها

روتانا القزاز
روتانا القزاز

حرصت روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق علي مشاركة متابعيها صورة في أحدث ظهور لها، عبر صفحتها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وتألقت روتانا بإطلالة ملفته مرتدية ملابس شتوية كاجول، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الناعم وتركت خصلات شعرها الأشقر منسدلا فوق كتفيها.


فيلم جوازة بالعافية:

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في إحدى الفيلات بمنطقة المقطم.


ويشارك في الفيلم كل من الفنان أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.

لحم غزال :

أحدث أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان قبل الماضى 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

IMG_٢٠٢٣٠٢١٠_٠١٤٩٢٠
IMG_٢٠٢٣٠٢١٠_٠١٤٩٢٠
غادة عبد الرازق ملابس شتويه مسلسل لحم غزال تخطف الانظار بجمالها احدث ظهور لها أبنة غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مستفزة.. ماذا فعل محمد شريف بعد مباراة الأهلي وريال مدريد

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

دعاء مؤثر..أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار الفيفا

الأرصاد: مصر شهدت أبرد ليلة في الشتاء.. وهذه توقعات الأيام القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

إغلاق ميدان الرماية لمدة 3 أيام

ذكر يوم الجمعة لقضاء الحاجة..4 كلمات من أعظم ما يقال حتى الغروب

بعد زلزال تركيا .. العلماء يتوصلون لـ طريقة التوقع بـ الزلازل في المسقبل

احذر .. إرسال رسائل الكترونية لأشخاص دون إذن تعرضك للعقوبة

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

نجم الأهلي يكشف أخطاء كولر في مواجهة ريال مدريد.. وينتقد هذا اللاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. علامة بالبطاطس تؤكد أنها سامة وتؤدي للموت

بعد انتشار النسكافيه المغشوش .. طريقة عمله فى المنزل

طريقة عمل مالتيزرز كيك

فى دقائق .. علاج صعوبة البلع بوصفة من المنزل

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ