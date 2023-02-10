ابنة غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجمالها

حرصت روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق علي مشاركة متابعيها صورة في أحدث ظهور لها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وتألقت روتانا بإطلالة ملفته مرتدية ملابس شتوية كاجول، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الناعم وتركت خصلات شعرها الأشقر منسدلا فوق كتفيها.



فيلم جوازة بالعافية:

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في إحدى الفيلات بمنطقة المقطم.



ويشارك في الفيلم كل من الفنان أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.

لحم غزال :

أحدث أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان قبل الماضى 2021، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.