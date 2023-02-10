علامة على مرض خطير.. ألم بمفصل الرجل إذا شعرت به لا تتجاهله

ألم مفصل القدم يمكن أن يكون علامة على سرطان الرئة، وفي كثير من الحالات يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى الإصابة، ومع ذلك يمكن حتى لغير المدخنين تطوير هذا النوع من السرطان.

وفقًا لـ "Cancer Net" الجمعية الأمريكية لعلم الأورام، إذا تم اكتشاف سرطان الرئة في مرحلة مبكرة، يمكن أن يصل معدل الشفاء إلى 80 إلى 90%.

تنتشر أورام سرطان الرئة إلى مناطق النسيج الضام حول الركبة، مما يؤدي إلى الشعور بألم، وينتج أيضًا عن مضاعفات مثل متلازمات الأورام وفقًا للجمعية الأمريكية لعلم الأورام.

تعرف على أعراض تأثر الركبة بورم منتشر من سرطان الرئة..

- ألم

- تورم

- قلة القدرة على الوقوف

- ضعف القدرة على تقويم الركبة

لاحظ الباحثون في أرشيف وقائع المركز الطبي بجامعة بايلور أن "سرطان الرئة هو الورم الخبيث الأولي الأكثر شيوعًا الذي ينتقل إلى النسيج الزليلي ومفصل الركبة هو أكثر المفاصل شيوعًا التي تتأثر".

والنسيج الزليلي هو نسيج ضام في الأغشية الواقية المحيطة بمفاصل الجسم، يحافظ على المفاصل مشحمة جيدًا، وضروري لعمل المفاصل.

لا يسبب المرض عادةً ظهور علامات في المرحلة الأولى، وتظهر عند تقدم المرض وهي وفقًا لما أورده "mayoclinic":

سعال جديد لا يزول

سعال الدم

ضيق النفس

ألم في الصدر

بحة الصوت

فقدان الوزن دون محاولة

ألم العظام

الصداع

تعرف على طرق الوقاية..

الامتناع عن التدخين.

تجنب الأماكن التي يدخن فيها الناس مثل المطاعم والأماكن المغلقة.

اتبع نظامًا غذائيًا مليئًا بالفواكه والخضراوات.

مارس الرياضة معظم أيام الأسبوع.