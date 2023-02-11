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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سير عكس الاتجاه.. حبس سائق توك توك أصاب أجنبيا بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه لاصطدامه بأحد الأشخاص محدثاً إصابته.

وكلفت جهات التحقيقات رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال الأمن القبض علي سائق "توك توك" بالمرج لاصطدامه بأحد الأشخاص محدثاً إصابته.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بنزيف بالمخ إثر إدعاء مصادمة.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام " توك توك " مجهولة بالمجنى عليه ولاذ قائدها بالفرار بها ، مما نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة  أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته المركبة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفاً من الأهالى لسيره عكس الإتجاه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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