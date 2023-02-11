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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعدما حط الوديعة.. لبناني يقتحم البنك بـ شنيور لاسترداد أمواله |فيديو

لبناني يقتحم البنك
لبناني يقتحم البنك بـ شنيور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمواطن لبناني اقتحم أحد البنوك باستخدام شنيور من أجل استرداد أمواله.

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، قام مواطن لبناني باقتحام أحد البنوك محاولًا فتح الباب باستخدام شنيور من أجل الحصول على أمواله المودعة.

 

لبناني يقتحم البنك بـ شنيور 

في الفيديو، يظهر المواطن حاملًا الشنيور في يده ويحاول دخول البنك عنوة، في الوقت الذي رفض فيه رجال الأمن إدخاله.

ووفقًا لجمعية المودعين اللبنانيين وقع الهجوم على فرع بنك الاعتماد المصرفي في المديرج بلبنان.

وذلك في ظل تجاوز سعر صرف الدولار 60 ألف ليرة لبنانية، وسط فراغ سياسي منذ أكتوبر الماضي.
 

لبناني لبناني يقتحم بنك شنيور سعر صرف الدولار الدولار

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