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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في مهمة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

الاهلي ضد فلامنجو
الاهلي ضد فلامنجو

يستعد الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي، مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس العالم للأندية 2022، والمقامة في المغرب حاليا.

 ويدخل الأهلي مباراة اليوم أمام فلامنجو البرازيلي، وعينه على حصد الميدالية البرونزية الثالثة على التوالي.

واختتم الأهلي، تدريباته أمس، الجمعة، على الملعب الفرعي بستاد ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

واجتمع المدرب مارسيل كولر باللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على التركيز والعمل بجدية لحسم المركز الثالث.

وخاض اللاعبون، تدريبات بدنية متنوعة استمرت لمدة نصف ساعة، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال. 

وكان الأهلي قد خسر أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، برباعية مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42، فيدي فالفيردي 47، ورودريجو جويس 90+2، وأريباس 90+8.

وسجل هدف الأهلي الوحيد علي معلول من ركلة جزاء 65.

وبهذا الفوز تأهل ريال مدريد إلى نهائي مونديال الأندية، لمواجهة الهلال السعودي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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