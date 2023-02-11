رئيس شباب بلوزداد يكشف مفاجأة بشأن انضمام القندوسي إلى الأهلي

كشف مهدي رابحي، رئيس نادي شباب بلوزداد الجزائري، مفاجأة بشأن انضمام أحمد القندوسي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال رئيس شباب بلوزداد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أحمد القندوسي لاعب جيد وكنا في مفاوضات معه ومولودية الجزائر للتعاقد له، لكن جاءت له فرصة الانضمام إلى النادي الأهلي واختار اللعب للأهلي، وفي النهايه أتمنى أن يظهر بشكل جيد في الفترة المقبلة".

وعن فوز شباب بلوزداد على الزمالك، أجاب:" في الجزائر نرى أن الأهلي والزمالك هما الأكبر في القارة الإفريقية، وهذا منحنا دفعة قوية من أجل تحقيق الفوز، لا يزال الحدث مبكرا عن التأهل للدور المقبل، لكننا نمتلك الطموح لتخطي دور المجموعات ولما لا نتوج باللقب".

تابع:" الزمالك لديه خبرات كبيرة ويستطيع العودة للمنافسة من جديد".

وفاز شباب بلوزداد على الزمالك بهدف نظيف، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.