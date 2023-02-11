وصول أولى الطائرات الإيطالية المحملة بـ المساعدات للشعب السوري

وصلت مساء اليوم السبت إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت أولى الطائرات الإيطالية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا ليتم نقلها بعد ذلك من المطار إلى سوريا، وذلك تضامنا مع الشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر وصول طائرة مساعدات إيطالية أخرى مساء اليوم، على أن يستلمها الهلال الأحمر السوري أيضا في المطار ليتم بعد ذلك نقلها إلى سوريا.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت فتح موانيها البحرية والجوية أمام المساعدات الدولية للشعب السوري وإعفاء جميع المساعدات من الرسوم والضرائب المقررة في الموانئ.

