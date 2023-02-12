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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الكثبان الرملية العالقة على طريق الحسنة/ العريش

تمشيط طريق الحسنة
تمشيط طريق الحسنة ..بغداد..العريش

كلف المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ،للقيام بمتابعة تنفيذ خطة مركز ومدينة الحسنة ، بشأن مواجهة الأزمات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة المناخية التي تعرضت لها المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية . 

وطالب رئيس مدينة الحسنة  بمتابعة قطاع الطرق التى تتراكم عليها بعض الكثبان الرملية ، والتى تعمل على إعاقة الطرق،  و غلقها أمام المارة وذلك نتيجة الطبيعة الجغرافية للمنطقة.

 

الحسنة العريش


وتم عمل تمشيط للطريق الرئيسي الحسنة/ بغداد/العريش.. وذلك برفع كميات الرمال المتراكمة  على الطريق نتيجة نشاط الرياح خلال الأيام القليلة الماضية ٠

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة علي استمرار متابعة كافة الطرق في جميع القرى التابعة لمركز الحسنة،  حرصاً على سلامة الجميع ، ومنعا لحدوث أى أزمة قد تحدث على الطرق والتأكيد علي سلامة البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة حفاظاً على المال العام.

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الحسنة طريق الكثبان الرملية ازالة العريش

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