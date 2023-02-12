إزالة الكثبان الرملية العالقة على طريق الحسنة/ العريش

كلف المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ،للقيام بمتابعة تنفيذ خطة مركز ومدينة الحسنة ، بشأن مواجهة الأزمات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة المناخية التي تعرضت لها المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية .

وطالب رئيس مدينة الحسنة بمتابعة قطاع الطرق التى تتراكم عليها بعض الكثبان الرملية ، والتى تعمل على إعاقة الطرق، و غلقها أمام المارة وذلك نتيجة الطبيعة الجغرافية للمنطقة.

الحسنة العريش



وتم عمل تمشيط للطريق الرئيسي الحسنة/ بغداد/العريش.. وذلك برفع كميات الرمال المتراكمة على الطريق نتيجة نشاط الرياح خلال الأيام القليلة الماضية ٠

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة علي استمرار متابعة كافة الطرق في جميع القرى التابعة لمركز الحسنة، حرصاً على سلامة الجميع ، ومنعا لحدوث أى أزمة قد تحدث على الطرق والتأكيد علي سلامة البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة حفاظاً على المال العام.