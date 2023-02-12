وكيل تعليم شمال سيناء يتابع بدء الدراسة بمدارس المحافظة

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، انتظام بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م ، بمدرسة الشهيد ملازم أول مصطفى يحيى جاويش للتعليم الأساسي بنات ، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

كما تابع وصول الكتاب المدرسي إلي جميع المدارس، والتأكد من استلام جميع الطلاب للكتاب في مختلف صفوف التعليم.حيث بلغ عددالطلاب للمرحلة الإبتدائية (٦٠٧) طالبه وعدد الفصول (١٣) فصل ، وعدد الطالبات للمرحلة الإعدادية (٧١٣) طالبه وعدد الفصول (١٥) فصل .حيث تفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

طابور الصباح

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم ، علي استعداد كافة المدارس لاستقبال الطلاب ، والاهتمام بالإذاعة المدرسية خلال طابور الصباح وتحية العلم، والإهتمام بالانشطة المدرسية المتنوعة.

وقد رافقه إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائي ، و خالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي ،وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ،وكان فى استقباله شريف يوسف مدير المرحلة الإبتدائية و وكريمه الطنيولي مدير المرحلة الإعدادية .

هذا وقد انتظمت الدراسة في المدارس بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاحد ، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٢م/ ٢٠٢٣م . حيث استقبلت مدارس شمال سيناء ١٢٠ ألف و٢٢٨ طالبا وطالبة، في ٦٢٥ مدرسة في مختلف المراحل التعليمية.