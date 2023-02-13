50 ألف جنيه .. زيادة أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

ارتفعت من جديد القائمة السعرية الخاصة باصدارات شركة ميتسوبيشي المطروحة داخل السوق المصري، وشهدت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 زيادة سعرية بلغت 50 الف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 في مصر بعد الزيادة الجديدة

ميتسوبيشي اكليبس كروس

حصلت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 على مكيف هواء، ومثبت سرعة، وشاشة لعرض البيانات، اضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع مقود حركة متعدد الوظائف بحسب التجهيزات المقدمة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

وتضم ايضا السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 تجهيزات اخرى منها حساسات ركن، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية، بينما تعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي، ومحرك 150 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر مع عزم دوران 250 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 على فرامل ABS، و EBD، مع نظام الثبات الإلكتروني ESP، وعدد يصل إلى 7 وسائد هوائية AIRBAGS بحسب التجهيزات، وخاصية دعم السيارة على تجاوز المرتفعات، والثبات الالكتروني.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر 770 الف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر 840 الف جنيه.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر 880 الف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر 920 الف جنيه.