تغيب الأضواء..دينا: بدرب رقص عشان أفضل أرقص ديما

أكدت الراقصة الاستعراضية دينا أنه رغم المسيرة الطويلة لها إلا أنها مازالت تخاف مواجهة الجمهور.

وأضافت دينا خلال حوارها مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “أون اى” قائلة:"الرقص هو حياتي واستمتع طول الوقت بالرقص وعشان كده بدرب رقص دلوقتي عشان أفضل أرقص لما تغيب الأضواء".

تكوين شخصيتها

مشددة أن الرقص جزء من تكوين شخصيتها قائلة:"حياتي كلها متعلقة بالرقص وبقى من عاداتي اليومية وجزء منه مثلاً مش باكل قبل الرقص بست أو ثمانية ساعات حفاظاً على صحة المعدة والبطن ممكن أخد شوكلاته أو معلقة عسل تدي طاقة لكن ما تقلش البطن".

كاشفة أنها حريصة على متابعة وزنها لدرجة أنها تصعد على الميزان يومياً مرتين قائلة:"بطلع على الميزان مرتين في اليوم مرة قبل النوم ومرة عند الاستيقاظ أشوف وزني وصل كام ووزني 60 كجم لايتغير وطولي 167 سم وبخلي بالي جداً ".

