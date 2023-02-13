كشف أحمد حسام ميدو، كواليس حديثه مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

اشتكالي.. ميدو يكشف تفاصيل حديثه مع فيتوريا

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روي فيتوريا قالي ليه مصر بتصرف كل الملايين دي وفي ملاعب في بعض الأندية مش مؤهلة لتدريب اللاعبين.

واختتم: "من ضمن رغبات فيتوريا تحسين جودة الملاعب في الأندية وبشكل عام في مصر"

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد زار الإسماعيلي، في ظل الخطة التي وضعها مدرب الفراعنة لزيارة جميع الأندية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

واستقبل فيتوريا، الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، قبل أن يتوجه المدرب البرتغالي إلى غرفة ملابس اللاعبين وملاعب التدريب.

