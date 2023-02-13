عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الهندي: المشاركة في معرض الفضاء تعكس الرؤية المشتركة للازدهار العالمي

صدى البلد

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج إن المشاركة الدولية في معرض الهند الدولي للفضاء والطيران ومعدات الدفاع (أيرو إنديا لعام 2023) لا تعكس علاقات الهند مع دول مختلفة فحسب، بل تعكس أيضًا الرؤية المشتركة للازدهار العالمي.

 


جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الدفاع الهندي بمناسبة معرض "أيرو إنديا لعام 2023" الذي يستغرق خمسة أيام ويُقام خلال الفترة ما بين 13 و17 فبراير الحالي على مساحة 35 ألف متر مربع، ويتم تنظيمه في محطة السلاح الجوي بمنطقة يلاهانكا في مدينة بنجالور بولاية كارناتكا الواقعة جنوب الهند، ويُوصف بأنه أكبر معرض من نوعه حتى الآن في آسيا، وتشارك فيه 98 دولة.

 


وأضاف وزير الدفاع الهندي أن "هذا المعرض سيعرض براعة الهند في مجال التصنيع، وسيسهم بدرجة كبيرة في تطوير قطاع الفضاء والطيران، وسيظهر مدى التقدم في التكنولوجيات المتخصصة"، وأن "قطاع الدفاع القوي القائم على أساس الاعتماد على النفس سيلعب دورا حيويا في مساعدة الهند على البروز كواحدة من الاقتصاديات العالمية خلال العصور القادمة".

 


وتابع الوزير أنه سيتم التركيز -خلال هذا المعرض- على عرض معدات وتكنولوجيات وطنية، والسعي لإقامة شراكات مع شركات أجنبية، وذلك تمشياً مع شعار "اصنعوا في الهند، واصنعوا من أجل تحقيق رؤية العالم لمستقبل آمن ومزدهر".

 


وأشار وزير الدفاع الهندي إلى أنه سيستضيف -على هامش هذا المعرض- اجتماعًا لوزراء الدفاع الذين سيحضرون المعرض، ومن المحتمل أن يبلغ عددهم 32 وزيرا غدًا الثلاثاء، لبحث سبل تعميق التعاون لبناء القدرات من خلال الاستثمارات والمشروعات المشتركة للإنتاج والتطوير، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بالتدريب والفضاء والذكاء الاصطناعي، والعمل معًا من أجل تحقيق الأمن البحري وزيادة التعاون مع دول صديقة.
 

وزير الدفاع الهندي راجناث سينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

ترشيحاتنا

زلزال تركيا.. وصول حافلات للدعم النفسي والناجون يتلفظون بألفاظ غريبة |فيديو

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

انتقاد شديد.. ميدو يوجه سؤالا لاتحاد الكرة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

القمة العالمية للحكومات.. سبب اختيار مصر ضيف شرف الحدث الأهم بالإمارات العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ