اشتراطات مهمة لترخص المحال التجارية .. تفاصيل

وضع قانون المحال العامة رقم 153 لسنة 2019، اشتراطات عامة للمحال التجارية التي ترغب في ممارسة نشاط تجاري وتريد الحصول علي ترخيص محل .

ونصت الاشتراطات التي يجب توافرها عند ترخيص المحال لاي نشاط تجاري علي ..

-يجب على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية للعاملين في أماكن العمـل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع في مكـان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين .

– وضع لافتات إرشادية للتوعية في كافة أجزاء المنشأة التجارية .



– لابد أن تظل الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنـشأة ومحتوياتهـا من اجهزة وادوات وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام علي ان تغسل الأرضيات جيداً وتكون مستوية ونظيفة.

– التخلص من تراكم القمامة والمخلفات بشكل امن أولا بأول.

– تثبيت الأرفف بشكل جيد، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية الملائمـة لطبيعـة العمـل والمخاطر.

– منع التدخين أو إشعال مصادر اللهب.

– لابد من الحرص علي نظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضـيـات مـن المخلفات .

- يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، ولابد ان تكون ممرات المحال واسعه ولا تعيق الحركة.

– الالتزام بمستويات الضوضاء المسموح بها.

۱۳ – مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بما يضمن وعوامل الأمان للعاملين والامان في بيئة العمل.

– التأكد من مطابقة مياه الصرف الصحي الناتجة للمعايير المعتمدة قبل الصرف علـى شبكة الصرف الصحي.

– التخلص من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط بطريقة امنة .