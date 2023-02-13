إنفوجراف .. مصر "ضيف شرف" القمة العالمية للحكومات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف حول مشاركة مصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات".

وسلَّط الإنفوجرافيك الضوء على القمة العالمية للحكومات، وهي أكبر تجمُّع حكومي من نوعه عالميًّا، تُقام الدورة الحالية منه في الفترة من 13-15 فبراير الجاري في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 150 دولة، و20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرًا، و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.



تشهد القمة عقد أكثر من300 جلسة، بحضور أكثر من 200 متحدث، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية، حيث تستهدف التباحُث وتبادُل الخبرات والأفكار في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بما يُعزِّز التنمية والازدهار حول العالم.



وستتناول قمة هذا العام 6 محاور للنقاش، وهي: تسريع التنمية والحوكمة، بالارتقاء بالخدمات الحكومية، ومستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، واستكشاف آفاق جديدة، بتوظيف العلوم والتكنولوجيا في مواجهة التحديات، ودعم الهياكل والسياسات الاقتصادية، بما ينعش الاقتصاد ويحدّ من آثار الأزمات، وتسريع عملية الاستدامة، بالتوسع الحضري السريع، وأخيرًا، دعم الأفكار ونماذج العمل الجديدة في مجالي التعليم والعمل.



كما ستشارك مصر في قمة 2023 بوفد رفيع المستوى على رأسه، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لاستعراض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية. ومن المقرر أيضًا إقامة احتفالية خاصة بمصر ضمن فعاليات القمة، تُعرض فيها التجربة المصرية في التنمية والإدارة.



ومن أبرز نتائج المشاركات المصرية في القمم الماضية: توقيع اتفاقيات أبرزها الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي وغيرها في مجالات: التحديث الحكومي، والاقتصاد والتعليم والرياضة، وإطلاق البرنامج القيادي؛ لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر.