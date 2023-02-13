عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف .. مصر "ضيف شرف" القمة العالمية للحكومات

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف حول مشاركة مصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات  تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات".
 وسلَّط الإنفوجرافيك الضوء على القمة العالمية للحكومات، وهي أكبر تجمُّع حكومي من نوعه عالميًّا، تُقام الدورة الحالية منه في الفترة من 13-15 فبراير الجاري في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 150 دولة، و20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرًا، و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.


تشهد القمة عقد أكثر من300 جلسة، بحضور أكثر من 200 متحدث، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية، حيث تستهدف التباحُث وتبادُل الخبرات والأفكار في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بما يُعزِّز التنمية والازدهار حول العالم. 


وستتناول قمة هذا العام 6 محاور للنقاش، وهي: تسريع التنمية والحوكمة، بالارتقاء بالخدمات الحكومية، ومستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، واستكشاف آفاق جديدة، بتوظيف العلوم والتكنولوجيا في مواجهة التحديات، ودعم الهياكل والسياسات الاقتصادية، بما ينعش الاقتصاد ويحدّ من آثار الأزمات، وتسريع عملية الاستدامة، بالتوسع الحضري السريع، وأخيرًا، دعم الأفكار ونماذج العمل الجديدة في مجالي التعليم والعمل.


كما ستشارك مصر في قمة 2023 بوفد رفيع المستوى على رأسه،  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ لاستعراض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية. ومن المقرر أيضًا إقامة احتفالية خاصة بمصر ضمن فعاليات القمة، تُعرض فيها التجربة المصرية في التنمية والإدارة.


ومن أبرز نتائج المشاركات المصرية في القمم الماضية: توقيع اتفاقيات أبرزها الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي وغيرها في مجالات: التحديث الحكومي، والاقتصاد والتعليم والرياضة، وإطلاق البرنامج القيادي؛ لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

قبل الدخول على أحد تخافه.. 7 كلمات لو قولتهم يغير الله قلبه تجاهك

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه أمام الدولار في هذا التوقيت.. كم يسجل الأخضر؟

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

3 خيارات للفيفا | شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن أمراض القلب

أكثر من 31 ألف قتيل.. إحصاءات مرعبة لعدد ضحايا زلزال تركيا

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

رئيس مجلس النواب يحيل 41 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة

إنفوجراف .. مصر "ضيف شرف" القمة العالمية للحكومات

فرص لتكوّن الثلوج | الأرصاد : استمرار انخفاض درجات الحرارة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

استري نفسك| ملابس ميريام فارس تغضب جمهورها في تبرعها لضحايا زلزال سوريا

هربا من حرب سوريا للموت في زلزال تركيا.. قصة مأساة أسرة عبدالقادر|خاص

هذه الأبراج علاقاتها سامة.. أحذر التعامل معها فليس لها أمان

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ