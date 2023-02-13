فرص لتكوّن الثلوج | الأرصاد : استمرار انخفاض درجات الحرارة ..فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة نهارا وليلا، بسبب استمرار تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت غانم خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن هذه الكتل منخفضة في درجة حرارتها، بالإضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم.

وتابعت: "الأجواء في فترة النهار تكون مائلة للبرودة على أغلب المناطق الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية للوجه البحري القاهرة الكبرى، أجواء معتدلة على محافظات شمال الصعيد، وأجواء دافئة ومائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، في وقت الظهيرة".

وواصلت: "عندما تغيب أشعة الشمس نلاحظ انخفاضا في درجات الحرارة، لأن الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 8 و9 درجات، 5 إلى 6 درجات في محافظات شمال الصعيد، ومن ثم، فإن الأجواء شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية في فترة الليل، وهناك فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين".