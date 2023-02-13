القومي للطفولة والأمومة يكشف تفاصيل مبادرة "دوي" وأهميتها للفتيات

قال ناصر مسلم، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مبادرة تمكين الفتيات “دوي” أطلق عليها هذا الإسم نسبة للصوت العالي المرتفع الذى يلفت نظر المجتمع للمشكلات التي تعاني منها الأطفال فى مصر ، خاصة الفتيات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن مبادرة دوي أطلقت لأول مرة عام 2019، بمبادرة تشاركية بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والعديد من الوزارات، مثل: وزارة التربية والتعليم والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة والعديد من المنظمات الأخرى.

وتابع أن مبادرة دوي بدعم فني من منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، لافتا إلى أنها أستهدفت الفتيات من 10 إلى 18 عام، ثم تم إدراج الاولاد فى نفس السن، لأنهم شركاء للفتيات فى نفس المدرسة والمجتمع.