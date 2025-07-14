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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا| ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي.. والداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق

حدث ليلا
حدث ليلا
إسلام خالد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، عن أمله في التوصل إلى "تسوية" خلال الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، رغم ما تشهده مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس من تعثر وجمود واضحين، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

حذف وسام أبوعلي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، “الاستوري” المثيرة التي نشرها على “إنستجرام”، بعد بيان القلعة الحمراء.


100 قتـ.يل ومصاب.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السويداء السورية
شهدت محافظة السويداء السورية، الأحد، تصعيدًا خطيرًا في التوترات الأمنية، بعد ارتفاع عدد قتلى، الاشتباكات المسلحة بين مجموعات من أبناء الطائفة الدرزية وعناصر محسوبة على عشائر البدو، إلى21 مدنيًا وإصابة نحو 80 آخرين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سورية.


تهديد عبر واتساب.. شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد عمارة
أثار الكابتن أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الرياضي، جدلًا واسعًا بعد إعلانه عن نيّته التقدّم ببلاغ رسمي ضد زميله السابق محمد عمارة، لاعي النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وذلك على خلفية ما وصفه بـ “تهديد تلقّاه عبر تطبيق واتساب”.

ترامب يخطف الأضواء في ملعب المباراة.. يرفض مغادرة الملعب ويجبر إنفانتينو على الاحتفال
في مشهد غير متوقع وطريف، شهد أحد الملاعب الأوروبية لحظة غريبة من نوعها عندما رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مغادرة أرضية الملعب عقب نهاية مباراة حاسمة لنادي تشيلسي. المباراة التي انتهت بتتويج الفريق الإنجليزي لم تكن لتكتمل  بحسب ترامب  دون مشاركته في الاحتفالات.

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن تشكك زوجة برلمانى سابق فى ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية.


الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص
أعرب نادي الأخدود السعودي، عن استغرابه من البيان الذي أصدره النادي الأهلي بشأن لاعب الفريق إمام عاشور.

تيسير فهمي: تعرضت للنصب من منتحلة شخصية شادية عبد الحميد.. خاص
كشفت الفنانة تيسير فهمي عن تعرضها للنصب من سيدة، انتحلت شخصية فنانة شهيرة.

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