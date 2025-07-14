تهديد عبر واتساب.. شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد عمارة

أثار الكابتن أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الرياضي، جدلًا واسعًا بعد إعلانه عن نيّته التقدّم ببلاغ رسمي ضد زميله السابق محمد عمارة، لاعي النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وذلك على خلفية ما وصفه بـ “تهديد تلقّاه عبر تطبيق واتساب”.

تفاصيل الواقعة حسب رواية شوبير

نشر شوبير تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” قال فيها:

“‏وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب، لذلك سأقوم يوم الثلاثاء بإذن الله بالتقدم ببلاغ إلى سيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد”.





وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوتر والخلافات الكلامية بين عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، التي تصاعدت في الآونة الأخيرة عبر البرامج الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ردود الفعل الأولية وتساؤلات الجمهور

أثار إعلان شوبير موجة من التساؤلات بين متابعي الشأن الرياضي، حيث لم يكشف عن طبيعة التهديد أو السياق الذي جاء فيه. كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من محمد عمارة للرد على اتهامات شوبير، ما زاد من حالة الغموض حول الواقعة.





خلافات قديمة أم موقف عابر؟

يرى بعض المتابعين أن هناك تراكمات قديمة بين الطرفين تعود إلى تصريحات متبادلة في الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ما قد يفسر تصاعد الموقف بهذه الحدة. ومع ذلك، ينتظر الجميع تطورات القضية بعد تقديم البلاغ الرسمي، وما إذا كانت ستأخذ مسارًا قانونيًا طويلًا أم يتم احتواؤها في كواليس الوسط الرياضي



