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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طفلة عراقية تتبرع بألف ليرة للأطفال المتضررين من الزلزال

الطفلة العراقية
الطفلة العراقية

أفادت صحف محلية تركية، اليوم الإثنين، بقيام طفلة عراقية تبلغ من العمر 7 سنوات، تدعي سارة احمدي، بالتبرع بمبلغ الف ليرة تركية الي الاطفال المتضررين من الزلزال.

و ذكرت الصحف التركية، أن الطفلة أبدت تعاطفها مع الاطفال المتضررين من الزلزلال، وتعيش أحمدي في غيرسون.

أكثر من 31 ألف قتيل.. إحصاءات مرعبة لعدد ضحايا زلزال تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، بأحدث إحصاءات إدارة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد"، حول ضحايا الزلزال المدمر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ: “قتل 31 ألفاً و 643 مواطنًا”، وذلك بعد حلول أكثر من 170 ساعة علي الزلزال المدمر في تركيا.

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