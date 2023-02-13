طفلة عراقية تتبرع بألف ليرة للأطفال المتضررين من الزلزال

أفادت صحف محلية تركية، اليوم الإثنين، بقيام طفلة عراقية تبلغ من العمر 7 سنوات، تدعي سارة احمدي، بالتبرع بمبلغ الف ليرة تركية الي الاطفال المتضررين من الزلزال.

و ذكرت الصحف التركية، أن الطفلة أبدت تعاطفها مع الاطفال المتضررين من الزلزلال، وتعيش أحمدي في غيرسون.

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، بأحدث إحصاءات إدارة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد"، حول ضحايا الزلزال المدمر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ: “قتل 31 ألفاً و 643 مواطنًا”، وذلك بعد حلول أكثر من 170 ساعة علي الزلزال المدمر في تركيا.