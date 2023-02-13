بعد 167 ساعة.. إنقاذ شاب تركي عبر نفق تحت المبني المدمر

قامت فرق الإنقاذ بمدينة هاتاي التركية، بعمل نفق في أحد المنازل، وزحف فيه شخص عالق تحت الأنقاض، حتى وصل للفرق.

وتم إنقاذه بعد 167 ساعة، ثم حيا فرق البحث والإنقاذ سيراً على الأقدام، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 35 ألف قتيل.

وكان حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، من أن حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ستتضاعف وقابلة للزيادة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جريفيث قوله: “أعتقد أن من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأنّ علينا أن نرى ما تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر”، مؤكدًا : “لم نبدأ فعلياً تعداد الضحايا بعد”.