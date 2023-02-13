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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 35 ألف قتيل

زلزال
زلزال

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 35 ألف قتيل.

وكان حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، من أن حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ستتضاعف وقابلة للزيادة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جريفيث قوله: “أعتقد أن من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأنّ علينا أن نرى ما تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر”، مؤكدًا : “لم نبدأ فعلياً تعداد الضحايا بعد”.

ودعا منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مهند هادي، إلى الحذر من احتمال انتشار أوبئة في شمال سوريا، مشدداً على أن الأولوية الآن هي الرعاية الصحية الطارئة للمنكوبين.

وطالب المسؤول الأممي بالسماح بدخول المساعدات لسوريا من معابر أخرى، مشيرًا إلى أن مخزون برنامج الأغذية العالمي لسوريا أوشك على النفاد، وأن تداعيات الزلزال تفاقم الوضع المتردي شمال هذا البلد.

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