بعد زلزال تركيا وسوريا.. أجسام غريبة في الفضاء وأمريكا تغلق مجالها الجوي.. ما القصة؟

زلزال وبركان، صحراء تتحول إلي جنة خضراء وأوبئة تضرب العالم، ظواهر طبيعية أصبحت حديث السوشيال ميديا ولا سيما بعد الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، بالإضافة إلي تحول جبال المملكة العربية السعودية إلي جنة خضراء بسبب موجة الأمطار الأخيرة التي وصلت حدتها إلي حدوث خسائر في الممتلكات .

لم تتوقف الظواهر الطبيعية عند هذا الحد حيث شهدت ليلة أمس الأحد - أحداث خلقت حالة من حبس أنفاس دول العالم ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إعلان عدد من الدول ظهور أجسام غريبة أدت الي إغلاق المجال الجوي الأمريكي ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الظواهر التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية .

صحراء السعودية أصبحت جنة خضراء

صحراء السعودية جنة خضراء

موجة من الطقس السيء تضرب المملكة العربية السعودية يعقبها موجة من الأمطار الغزيرة التي وصلت حدتها الي السيول تغرق شوارع المملكة ، ولكن تلك الموجة من الطقس السيء لم تكن بمثابة البلاء بقدر ما تحولت إلي أمطار الخير التي جعلت من جبال وصحراء السعودية جنة خضراء ، دفعت رواد التواصل الإجتماعي إلي طرح عدد من التساؤلات والتكهنات بأنها علامة من علامات قيام الساعة .

زلزال تركيا وسوريا

سوريا

أستيقظ العالم صباح يوم 6 فبراير علي كارثة بكل المقايس ، بهزة أرضية ضربت الأراضي التركية والسورية ، كان التعامل مع الأمر في بدايته أمر عادي علي أنه زلزال طبيعي من المعتاد عليه ، إلا أن الأخبار المتتالية من تركيا وسوريا كشفت حجم الكارثة والخسائر الفادحة في الأرواح والبنية التحتية للبلدين نتيجة هذا الزلزال المدمر ، وخرجت التنبؤات وخبراء الجولوجيا ليؤكدوا أن هذا الزلزال لن يكون الأخير نظرا لحدوث تغيرات في القشرة الداخلية للأرض .

العالم يحبس أنفاسه.. أجسام فضائية تغزو سماء الدول

كائنات فضائية

لم يمر سوي أسبوع علي زلزال تركيا وسوريا الكارثي، حتي بدأت بعض الأخبار عبر وكالات الأنباء العالمية تفيد بإسقاط الصين أجسام غريبة دخلت مجالها الجوي، واعتبر البعض أن تلك الأنباء ماهي الا مناوشات استخباراتية بين الدول الكبري.

وفي أعقاب ذلك أعلنت الولايات المتحدة إغلاق مجالها الجوي للتصدي لأجسام غريبة ظهرت في مجالها الجوي ، الأمر الذي أدي الي موجة من القلق الكبيرة علي منصات التواصل الإجتماعي ولا سيما مع الإعلان الرسمي عبر وزارة الدفاع الأمريكية.

وأغلقت السلطات الأمريكية المجال الجوي بشكل مؤقت فوق بحيرة ميشيغان امس الأحد، لضمان سلامة الحركة الجوية في المنطقة خلال عمليات غير محددة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد).

ماذا يحدث علي السوشيال ميديا

كل تلك الأحداث والظواهر التي تضرب العالم، خلقت حالة متنوعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ما بين الجدل والسخرية التي تحمل طابع الفكاهة، فأعتبر البعض أن الجيل الحالي من شاهد كافة الظواهر والأحداث التي من الممكن أن تحدث علي كوكب الأرض بداية من كورونا، فالزلازل والفيضانات ثم تحول أرض الجزيرة العربية إلي جنة خضراء، وغيرها من الأحداث.