الرئيس السيسي: مصر كانت تواجه فوضى كاملة في عام 2011.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت من الدول التي لها حجم كبير من المصابين بفيروس سي، مشيرا إلى أنه استطعنا أن يتم القضاء على فيروس سي.

وقال الرئيس السيسي، إننا عملنا على أن يكون هناك تأمين صحي شامل لكافة المصريين، خلال 10 سنوات قادمة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا رحبنا بدخول القطاع الخاص ضمة المشاريع التي تقوم بها الدولة، وبدعم من الدولة، مؤكدا أن مصر كانت تواجه فوضى كاملة في عام 2011 وما بعدها..

يعم الأمن والأمان في الدولة

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كان هناك تفجير كنائس وجوامع وبنية تحتيه، والمصريين كانوا يرغبون في أن يعم الأمن والأمان في الدولة.