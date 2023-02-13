طلب إحاطة بالبرلمان بسبب تأخر قرار تكليف خريجي العلوم الطبية التطبيقية بالصحة

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر قرار تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية بوزارة الصحة.



وقالت “النحاس”، إن طلب الإحاطة تقدمت به، جاء نظرًا إلى ما ألت إليه اللجان المشتركة بين وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الانتهاء من المسمى الوظيفي لكليات العلوم الطبية التطبيقية، وإعادة دراسة المهام الوظيفية لهم، الذي يحول بينه وبين تكليفهم أو السماح لهم بمسمى معتمد للعمل داخل مصر وخارجها.

وفي وقت سابق تقدم النائبة ساره النحاس بطلب إحاكة أيضًا بشأن "تطبيق قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف".

وذكرت النائبة في طلب الإحاطة، أنه استناداً على الهدف الأساسي منها، هو وجود مقر لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد، مما يساهم في تسهيل وتيسير الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الجرائم التي تُمارس ضدها، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

وطالبت بالاطلاع على ما قد تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة، وكيف ساهم هذا القرار في تمكين ضحايا العنف من تقديم شكواهن وبلاغاتهن؟.