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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: الجيش الأمريكي مازال يحتل مناطق النفط في سوريا وينهب 80% من الإنتاج

صدى البلد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، أن سوريا عاشت سنوات من الحرب والاضطراب، وشهدت مؤخرا زلزال قوي وكوارث مؤلمة، لذلك على الولايات المتحدة التخلي عن هواجسها الجيوسياسية، ورفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا على الفور، وفتح باب الإغاثة الإنسانية.

وقال وانج وينبين: "إننا نحث الحكومة الأمريكية على تنحية حساباتها الجيوسياسية جانبا، ورفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، ووقف الكوارث الإنسانية التي صنعها الإنسان"، وذلك حسبما ذكر موقع "أوبزرفر" الصيني.

وأكد وانج خلال مؤتمر صحفي، أن الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر دعوا إلى تقديم المساعدة الطارئة للضحايا السوريين لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني المحلي. 

وأكد المتحدث الرسمي، أن الولايات المتحدة تتدخل في الأزمة السورية منذ فترة طويلة، وتقوم بشكل متكرر بالتدخل العسكري، وتفرض عقوبات اقتصادية شديدة، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في سوريا. 

وأضاف، أنه حتى يومنا هذا، لا يزال الجيش الأمريكي يحتل المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في سوريا، وينهب أكثر من 80٪ من إنتاج النفط، ويهرّب ويحرق مخزون الغذاء السوري، مما يزيد الأزمة الإنسانية.

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